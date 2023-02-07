Sinop’ta 3 metrelik dev dalgalar yola taştı

Sinop’ta fırtınanın oluşturduğu boyları 3 metreye kadar ulaşan dev dalgalar yola taştı. Dalgaların getirdiği taş ve çamur, trafiği olumsuz etkiledi.

Samsun-Sinop karayolu Gerze Yenikent güzergahı ile Sinop’un Akliman mevkisinde etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Yer yer dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı görülürken, dalgaların getirdiği taşlar ve çamur bölgede trafiği olumsuz etkiledi. Sinop Havalimanı’nı da kısmen su bastı.

Gerze Belediyesi, Karayolları ekipleriyle birlikte Yenikent yolu üzerindeki taş parçalarını temizlerken, Sinop Belediyesi ekipleri de Akliman bölgesinde çalışmalara başladı.

Aracıyla Yenikent istikametinde seyreden Öznur Özen Aydın, “Hava şartlarından dolayı denizin dalgası yaklaşık 3 metreye çıktı. Türkiye’mizin 7 coğrafya bölgesi var, her coğrafyadan ayrı bir doğal afet oluyor. Doğu Anadolu’da ki vatandaşlarımıza çok üzülüyoruz ancak biz de Karadeniz’de çok da güvende sayılmayız. Şu anda 3 metreye kadar yükselen dalgalar var. Ana yollarda plastik ve taş parçaları var. Arabalar yavaş geçiyor çünkü tekerlerimiz patlayabilir, kazaya sebep olabilir” diye konuştu.