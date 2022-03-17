Sinop’ta 3 köyü bağlayan köprü yoluna ulaşım sağlanamıyor

Sinop merkeze bağlı Uzungürgen, Bektaşağa ve Çobanlar köyünü birbirine bağlayan köprüye yaklaşık 15 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Sinop’ta son zamanlarda gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle Sinop içme suyunun da sağlandığı Erfelek Barajı’nın doluluk oranı arttı. Barajdan taşan sularsa Erfelek Karasu Ovasını tehdit etmeye başladı. Sinop İl Özel İdaresi tarafından zaman zaman onarım yapılsa da Karasu Çayı’nın suların debisinin yükselmesiyle 3 köyü birbirine bağlayan köprü araç ve yaya trafiğine kapandı. Öte yandan aynı yolda bulunan 22 dönüm arazi üzerine kurulan yılda yaklaşık 60 ton hasat veren kivi üretim merkezine de ulaşım sağlanamıyor.

Uzungürgen Köyü Muhtarı Ferhat Demirol, köprüye İl Özel İdaresi ekiplerinin malzeme doldurduğunu fakat gelen suyun malzemeyi alıp getirdiğini köprünün ise tekrar yıkıldığını söyledi. Demirol, “Orası, Uzungürgen ile Bektaşağa köylerini bağlayan ortak bir nokta. Burası Bektaşağa Muhtarlığının bireysel talep ve temelleri doğrultusunda yapılan bir köprü. Resmi bir köprü değil burası. O bölgedeki halkın refah ve huzurunu, ulaşımını rahatlatmak için yapılan bir köprü. Ayancık’ta yaşanan selden sonra oluşan bir patlama nedeniyle bu hale geldi orası. İl Özel İdaresi destek verdi oraya menfez yaptılar. Son yağan karların erimesi yüzünden köprü yıkıldı. Muhtarlık Özel İdare’den bir destek istedi, malzeme döktürdü. Ama dökülen malzeme gelen suyu karşılamıyor. Yapıyorlar, malzemeyi döküyorlar ama tekrar yıkılıyor. Oradaki çalışma planın içerisine alındı şu an ama ne zaman yapılır bilemiyorum. Şu an tekrar malzeme atsalar tekrar yıkılacak çünkü” dedi.