Sinop’ta 3 ilçede safran bitkisi dikildi

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Sinop’ta 3 ilçede çiftçilerle birlikte toplam 2 dekar alana safran bitkisi dikildi.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından projesi yapılan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finansmanı sağlanan "Sinop’ta Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Safran Bitkisi Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi”nde çalışmalar başladı. Projede uygun görülen merkez ilçe ile Durağan ve Gerze ilçelerinde toplam 2 dekarlık alanda safran bitkisi toprağa dikildi. Proje koordinatörü Ziraat Mühendisi Ferda Bıçakçı tarafından da üreticilere safran dikimi ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Özellikle atıl ve nadas alanlar için desteklenecek bu projede ilimiz iklim koşulları ve çiftçilerimizin teknik şartları uygun olduğundan herhangi bir risk söz konusu olmadığı düşünülmektedir. Bu proje ile doğal kaynakları koruyarak tarımda sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik ile oldukça küçülmüş tarım parsellerinde kârlılığı yüksek olan safran yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, köylerden kentlere genç nüfusun göç etmesinin azaltılması hedeflemekteyiz” ifadelerine yer verildi.