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Sinop’ta 3 düzensiz göçmen yakalandı
Sinop’ta 3 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
SİNOP 04.07.2022, 15:48
Sinop’ta 3 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Ayrıca Sinop’ta bulunan işyeri tabelalarına yönelik yapılan denetimlerde ise 1 işyeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığı tespit edilerek, işyeri sahibine tabelanın standarda uygun hale getirilmesi yönünde uyarılar yapıldı.