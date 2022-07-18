Sinop’ta 29 maddede ‘yapmadan dönmeyin’ listesi

Yaz tatilinde Sinop’ta neler yapılabileceğini araştıranlar için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün 29 maddede oldukça zengin ‘yapmadan dönmeyin’ listesi ziyaretçilerin önerilerine sunuluyor.

Binlerce yıllık tarihinle 5 farklı medeniyeti ağırlayan Sinop’un ‘küçük bir sahil şehri’ gibi görünmesine rağmen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün gezi öneri listesi oldukça kalabalık. Tatil için Sinop’u seçen ve tarih-kültür gezisi yapmak isteyen ziyaretçiler için 29 maddeyle ‘yapmadan dönmeyin’ listesi turistlerin önerilerine sunuluyor.

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün 29 maddelik listesi şöyle:

"- Tarihe tanıklık eden Sinop Cezaevi’ni görmeden,

- Şehri dört bir yandan kuşatan Sinop Kalesi surlarını gezmeden,

- Uzun sahillerimiz ve sakin koylarımızda denize girmeden,

- Hamsilos Koyu’nun eşsiz güzelliğini görmeden,

- Erfelek Tatlıca Şelalerini ve çevresindeki manzarayı görmeden,

- Çeçe Sultan ve Seyit Bilal Türbelerini ziyaret etmeden,

- Binlerce yıllık geçmişi gözler önüne seren Arkeoloji Müzesi’ni gezmeden,

- Pervane Medresesi’ni ve içinde bulunan El Sanatları Çarşısını görmeden,

- Etnografya Müzesi’ni gezmeden,

- Liman iskelesinde olta ile balık avlamadan,

- Her zaman taze olarak bulunan balık çeşitlerinden tatmadan,

- Şahin Tepesi’nde oturup şehri seyretmeden,

- Sinop tarihine ışık tutan Balatlar Kilisesi kalıntılarını görmeden,

- Alaadin Cami ve içindeki Candaroğlu (İsfendiyaroğlu) türbesini ziyaret etmeden,

- Sinop’ta üretilen hediyelik gemi modelleri ve kotralardan almadan,

- Yalı kahvehanelerinde oturup dostlarınızla sohbet etmeden,

- Sinop yaylalarını görmeden,

- Sinop’a özgü üzümlü-cevizli nokuldan ve kulak hamurundan (mantı) yemeden,

- Sarıkum Gölü Tabiatı Koruma Alanındaki sayısız kuş çeşidi ve yılkı atlarını görmeden,

- Türkiye’nin en kuzey ucu İnceburun’da güneşin doğuşunu seyretmeden,

- Çangal ormanlarında doğa yürüyüşü yapmadan,

- Akgöl’e gidip eşsiz manzarası eşliğinde piknik yapmadan,

- Boyabat Kalesi’ni görmeden,

- Osmanlı döneminde şehri denizden gelecek saldırılara karşı koruyan Paşa Tabyalarını görmeden,

- İnaltı Mağarasında asırların birikimini fotoğraflamadan,

- Meşhur sırık kebabımızdan yemeden,

- Erfelek kestanesinin tadına bakmadan,

- Rus donanmasının baskınında şehit düşen denizcilerimiz adına yaptırılan Deniz Şehitleri heykelini ziyaret edip Şehitler Çeşmesi’nden bir su içmeden,

- İlimiz ve ilçelerinde düzenlenen panayırları gezmeden dönmeyin."