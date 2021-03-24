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Sinop’ta 28 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

SİNOP 24.03.2021, 17:14
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Sinop’ta 28 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde 12, Dikmen’de 6, Boyabat’ta 5, Gerze’de ise 5 köy yolunda ulaşım tamamen kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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