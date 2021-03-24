Son Dakika
Sinop’ta 28 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop’un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
SİNOP 24.03.2021, 17:14
3
Sinop’un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Sinop İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde 12, Dikmen’de 6, Boyabat’ta 5, Gerze’de ise 5 köy yolunda ulaşım tamamen kapandı.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.