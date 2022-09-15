Sinop’ta 2,68 kilo esrar ele geçti: 1 gözaltı

Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bektaşağa köyünde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen bir şahsa yapılan operasyonda 2 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 1 kişi ise gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.