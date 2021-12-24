Sinop’ta 23 köy yoluna kar engeli

Sinop’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 23 köy yolunun ulaşıma kapandığı açıklandı. Tüm ilde etkili olan kar nedeniyle Sinop Merkezde 6, Ayancık ilçesinde 17 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.