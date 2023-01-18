Sinop’ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15’te Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.’nin kullandığı 34 CCS 284 plakalı otomobil, F.B. yönetimindeki 06 CYB 782 otomobile çarptı. Kazada 06 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve daha önceden ameliyat yarası olduğu öğrenilen S.S., yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.