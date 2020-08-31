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Sinop’ta 2 ayda 170 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ YAHYA ÇINKIL, 2020 KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA MERKEZ VE İLÇELERİMİZE BAĞLI KÖYLERDE BAŞLATILAN ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINDA, ŞİMDİYE KADAR 170 KİLOMETRE YOLUN TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDIĞINI BELİRTTİ.

SİNOP 31.08.2020, 14:58
Sinop’ta 2 ayda 170 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, 2020 KÖYDES Projesi kapsamında merkez ve ilçelere bağlı köylerde başlatılan asfaltlama çalışmalarında, şimdiye kadar 170 kilometre yolun tamamlanarak hizmete açıldığını belirtti.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından merkez ve ilçelere bağlı köylerde vatandaşların konforlu ve kaliteli ulaşımla buluşması amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmalarında ikinci ay geride kaldı. İki ayda toplam 170 kilometrelik yolu asfaltla buluşturan İl Özel İdaresi ekipleri, sezon sonuna kadar bu rakamı daha da yükseltmek ve asfaltlanmamış köy yolu bırakmamak adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun başladığı 30 Haziran 2020 tarihinden bugüne kadar hummalı bir çalışma yürüten, sıcak havaya rağmen mesai gözetmeksizin çalışan Özel İdareye bağlı ekipler, son olarak Genel Sekreter Yahya Çınkıl’ın da bizzat takip ettiği Ayancık ilçesi Zaviye ve Yeniceköy köylerindeki asfaltlama çalışmalarıyla birlikte toplam 170 kilometrelik yolu tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. İl genelinde çok sayıda personel, hizmet aracı ve iş makinesinin görev yaptığı çalışmalarda, yıpranan ve ulaşımı zorlaştıran köy yolları yenilenerek hem vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları sağlanırken hem de ulaşımdaki aksaklıkların önüne geçiliyor.

Çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ettiklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “Bütün amacımız hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetini ve kentimizin yaşam kalitesini daha üst noktalara çıkartmaktır. İnşallah kolay ve konforlu ulaşım hedefimiz en ücra köylerimize kadar uzanacak. Sinop ve ilçelerimizde asfaltlanmamış yol bırakmamak adına çalışmalarımızı artan bir tempoyla sürdüreceğiz” dedi.

"Sinop her şeyin en iyisine layık, biz de Sinop’a layık olmak için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diyen Genel Sekreter Çınkıl, asfaltlama sezonunda katkı ve destekleri olan herkese teşekkür etti.

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