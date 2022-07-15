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Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.

SİNOP 15.07.2022, 15:39
Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde darbe girişiminde şehit olanlar için Alaaddin Camii’nde müftülük tarafından Cuma namazı sonrasında Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid programına Sinop Valisi Erol Karaömeroğu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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