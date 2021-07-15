Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için koştular

SİNOP (İHA) – Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında şehitleri anma atletizm müsabakası düzenlendi.

Karakum yolu taş ocakları istikametinden başlayan koşu halk kütüphanesinin yakınında son buldu. Yaklaşık 30 sporcu ve gönüllünün katıldığı koşu cinsiyete göre 2 kategoride gerçekleştirildi. Kadınlarda Ceyda Çiğdem Yıldız birinci, Azra Betül Koçak ikinci, Sude Naz Kaya üçüncü oldu. Erkeklerde Bedirhan Efe Ataklı birinci, Bartu Düzyol ve Hasan Basri Demirkol ikinci, Ali Asrın Öz üçüncü oldu.

Dereceye girenlere madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Yılmaz, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Keskinoğlu ve atletizm antrenörü Erkan Başcan tarafından takdim edildi. Tüm katılımcılara da katılım belgesi verildi.