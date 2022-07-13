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Sinop’ta 15 Temmuz programı açıklandı

Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu.

SİNOP 13.07.2022, 16:47
Sinop’ta 15 Temmuz programı açıklandı

Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu.

Sinop Valiliği’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı açıklandı. Sabah 10.00’da 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz’ün ailesi, 10.30’da ise şehidin kabri ziyaret edilecek. Saat 12.00’da Sinop Aleaddin Keykubat Camisi’nde okutulan mevlidin ardından 14.00’te Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılacak.

Yürüyüş ve demokrasi nöbeti

Gün içindeki programlar sonrası saat 19.30’da eski otogar önünde toplanılarak yürüyüş başlatılacak. Hükümet Konağı önüne kadar sürecek yürüyüş sonrası saat 20.00 itibarıyla demokrasi nöbetine başlanacak.

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