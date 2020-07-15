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Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

SİNOP'TA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

SİNOP 15.07.2020, 23:49
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Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Sinop’ta, FETÖ’nün darbe girişiminin lanetlendiği ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ için etkinlikler düzenlendi. Pandemi sürecine rağmen yoğun ilgi gösterilen 15 temmuz etkinliğine Sinoplular ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Sinoplular yine tek yürek olup düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutladılar. Vali Erol Karaömeroğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinliğe "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile katılım sağlayan Sinoplular, coşkuyla 15 Temmuz etkinliklerini izlediler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası mehter takımı sahne aldı. Coşkulu ve gurur dolu gösteriyle bütün Sinop halkına görsel şölen sundu.

Gece ile ilgili duygu ve düşüncelerini anı defterine aktaran Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu defterden sonra konuşmasında;

“Yaşamaz, ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider.

Bayrağa, kanının alı çalmayan,

Gözyaşı, boşana boşana gider.

’Bu Memleket Bizim’ diyerek ’Demokrasi Nöbeti’ tutmaya gelen aziz milletimin yiğit ve cesur evlatları, sizleri, yürekten selamlıyor, saygılar sunuyorum. Dört yıl önce bu gece, tarihimizin kaydettiği en büyük ihanetle karşı karşıya kaldık. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın feraseti, cesareti ve vakarlı duruşuyla yaptığı ’Milli iradeye sahip çıkalım’ çağrısını, aziz milletimiz yediden yetmişe emir telakki ederek şehirlerimizin meydanlarına inmiş ve insanlık tarihinde görülmemiş bir direniş sergilemiştir. Yılmadan yorulmadan gece boyu mücadele ederek, FETÖ Terör örgütünün 40 yıllık işgal planını milletçe tanklara, uçaklara direnerek çöpe attık. FETÖ terör örgütüne mensup hainlere, onların iş birlikçilerine, sırtlarını yasladıkları yurt dışı odaklara tek yürek olduğumuzu ve bizi yenemeyeceklerini göstermek için yine meydanlardayız. Biz birliğimizi diri tuttukça, mukaddesatımızı müdafaa uğruna dik durdukça onlar Türkiye’mizde, bir daha herhangi bir darbeye kalkışmaya cesaret edemeyeceklerdir.

Zaferlerle dolu şanlı bir geçmişe sahibiz. Bastığımız toprağın altında milyonlarca şehidin yattığının idrakindeyiz. Bugün yurdumuz parçalanmadıysa, Suriye, Irak Libya ve benzeri ülkeler gibi olmadıysa önce Rabb’imizin inayeti sonra şehit ve gazilerimizin her türlü bölücü ve yıkıcı teröre karşı verdiği şanlı mücadele sayesindedir. O gece milletimizin demokrasiyi özümsediğini, millete rağmen darbe yapılamayacağını ispat etti. Biz o gece toprağa düşen şehitlerimizi unutmayacağız. Hain kalkışmanın önlenmesinde gözünü budaktan sakınmayan milletimin her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehadet şerbeti içen 251 kardeşimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 2196 gazimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nüzü tebrik ediyor, bu vesileyle tutulan ‘Demokrasi Nöbeti’ne duran Sinop’lu hemşehrilerimizin her ferdini muhabbetle kucaklıyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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