Sinop’ta 14 bin 892 araç denetlendi, 468 sürücüye ceza kesildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 Şubat ayı trafik denetim raporu yayımlandı. Rapora göre 14 bin 892 aracın denetlendi, 66 araç trafikten men edilirken, 29 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Şubat ayında 14 bin 892 araç kontrol edildi. Denetimlerde toplam 468 cezai işlem uygulandı, 66 araç trafikten men edildi, 29 kişinin de sürücü belgesine el konuldu. Rapora göre, 10 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 89 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 30 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 28 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 79 kişiye muayene yaptırmamaktan, 8 Kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 25 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 20 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 4 kişiye hatalı sollamadan, 25 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan ve 150 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandı.

Ayrıca Şubat ayında yaşanan 24 yaralanmalı kazada toplam 42 kişinin yaralandığı, 45 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi.