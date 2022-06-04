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Sinop’ta 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop’ta serinlemek için denize giren 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

SİNOP 04.06.2022, 16:53
Sinop’ta 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop’ta serinlemek için denize giren 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.15’te Karakum mevkisinde serinlemek için denize giren yabancı uyruklu 11 yaşındaki M.H. suda boğulma tehlikesi geçirdi. Bu esnada bölgede olan bir vatandaş durumu fark etti. Vatandaşın durumu sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 11 yaşındaki M.H.’ye müdahale etti.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan M.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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