Sinop’ta 1,1 milyon liralık beton santrali yatırımı

Sinop’un Durağan ilçesinde 1 milyon 100 bin TL’ye mal olan beton santralinin yapımı tamamlandı. Santral, saatte 70 metreküpe yakın kuru beton üretim kapasitesine sahip.

Sinop Durağan Başağaç köyünde yapımı tamamlanan beton santrali, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Durağan Kaymakamı Ahmet Tozlu, Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesimi öncesi konuşma yapan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, 2022 sezonunda hem uzun mesafede, hem de köy içlerindeki kısa mesafelerde beton yolların süratle yapılacağını belirterek santralin toplamda 1 milyon 100 bin TL’ye mal olduğunu dile getirdi.

Vali Erol Karaömeroğlu ise “Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarımıza büyük bir heyecanla devam ediyoruz” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinop İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kullanılacak olan beton santrali, saatte yaklaşık 70 metreküp kuru beton üretimi kapasitesine sahip.