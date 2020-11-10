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Sinop’ta 10 Kasım: Zaman durdu

SİNOP'TA 10 KASIM: ZAMAN DURDU

SİNOP 10.11.2020, 10:52
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Sinop’ta 10 Kasım: Zaman durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yılında Sinop’ta anıldı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu dakikalarda tüm yurtta olduğu gibi Sinop’ta da hayat durdu.

Sinop Valiliği önünde yapılan törene Vali yardımcısı Orhan Gazi Karakaş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, CHP İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş sayıda katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törende Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından bayraklar yarıya indirilerek Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Valilik önünde gerçekleştirilen tören sonrası etkinlikler Sinop Kültür Merkezi Salonunda devam etti.

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