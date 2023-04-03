Sinop’ta 1 ayda 42 aranan şahıs yakalandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda 1 ayda 42 aranan şahıs yakalandı, 134 gram bonzai ile 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nce 3 Mart-2 Nisan tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini için yapılan şok uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 aranan şahıs yakalandı, şahıslardan 15’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca yürütülen operasyonlar sonucu 134,29 gram bonzai, 25,36 gram metamfetamin, 16 sentetik ecza hap, 3,12 gram esrar, 1,21 gram toz ekstazi, 181 adet puro, 15 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan şahıslarda ve araçlarında yapılan incelemelerde ise mermileriyle birlikte 7 adet ruhsatsız tabanca ve 6 av tüfeğine el konuldu.