Sinoplu kadınlar, İş Geliştirme Merkezinde resim öğretmeni eşliğinde resim kursu görüyor.

Sinop Valilik İş Geliştirme Merkezi ve Sinop Halk Eğitim Merkezinin destekleriyle haftanın belirli günleri resim kursu veriliyor. Resim öğretmeni Tuğba Özerol Başer’in verdiği kursla Sinoplu kadınlar yeteneklerini tuvale yansıtıyor. Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Tuğba Özerol Başer, “Halk Eğitim merkezine bağlı olarak çalışıyoruz. Yetişkin hanımlarla birlikte yağlı boya eğitimi veriyoruz ve tablolar üretiyoruz. Halk eğitim merkezinin belirlemiş olduğu yaş sınırlamaları var. Mesela hafta içleri okulda olan öğrenciler gelemiyorlar. Örgün eğitiminde de genelde 14 yaş üstü ve sınırı yok. Şuan benim çalıştığım yaş grubu genç yetişkinlerdir. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. 4 yıldır resim öğretmenliği yapıyorum halk eğitiminde. Güzel tablolar güzel işler çıkarıyoruz. Öğrencilerimizle sanatla uğraşmaktan Sanatla keyifli vakit geçirmekten mutlular” dedi.

Resim kursu alan Satı Kurt ise “Resim kursunu çok istiyordum. Her yönden ruhu besleyen bir sanat olan resim kursundan memnunum. Burada çok şey öğreniyoruz. Hocamızın da katkılarıyla en ince ayrıntısına kadar kurs görüyoruz. Gelmek için can atıyoruz” diye konuştu.