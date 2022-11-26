Sinoplu kadınlar tuvalleri hayalleriyle süslüyor

Sinop’ta çoğunluğu emekli veya ev hanımlarından oluşan kadınlar, resim kursunda hayallerini tuvale yansıtıyor.

Sinop’ta yaşayan çoğunluğu emekliye ayrılmış veya ev hanımı olan kadınlar, Sinop Valiliği İş Geliştirme Merkezi’nde usta öğretici resim öğretmeni Tuğba Özerol’den resim dersi alıyor. Karakalem ve yağlı boya üzerine eğitim gören kadınların kimi özenle işlediği tabloları evine asarken, kimleri ise yılsonu sergisinde satışa sunuyor. Sinop Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Tuğba Özerol, “2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde yaklaşık 50 öğrencim var. Üç farklı grupta resim öğrenmek isteyenlere burada kurs veriyorum. Genel olarak ev hanımı, emekli ve hafta sonu da çalışan bir grubum var. Kursumuzda daha önceden resim eğitimi almış, başka kurslara gitmiş ya da birkaç yıldır benimle çalışan öğrencilerim olduğu gibi daha önce hiç eğitim almamış öğrencilerim de var. Sıfırdan çizim ve karakalem tekniğiyle başlıyoruz, genel olarak yağlı boya tekniği üzerine yoğunlaşıyoruz. Evlerimiz için tablolar yapıyoruz. Satmak isteyen kendisi bireysel olarak satıyor, çevrelerine hediye ediyorlar. Yılsonunda da Halk Eğitim Müdürlüğü ve belediyemizin destekleriyle büyük bir sergi açıyoruz. Bu da Sinop için güzel bir tanıtım oluyor” ifadelerini kullandı.

Türkçe öğretmeni olarak 32 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve Sinop’a yerleşen Ebru Tütüncü, iki aydır kursta eğitim gördüğünü söyledi. Tütüncü, “Evde kendim de resim yapabilirdim ama bir ustanın yol göstermesiyle daha bilinçli yol alıyorsunuz. Bu yüzden Halk Eğitim’i tercih ettim, herkese de tavsiye ederim. Zaten kursların hepsi dolu, herkes yoğun talep ediyor. Ben de emekli olduğum için 32 yıl öğretmenlik yaptım. Öğrenince daha genç hissediyorsunuz kendinizi, beyin hücreleriniz daha dinç kalıyor, hem de burada güzel dostluk içerisinde ders alıyoruz” diye konuştu.

Kursiyer Dürdane Şahin, “Emekli öğretmenim, boş zamanlarımı değerlendirmek için ve resmi de sevdiğim için bu kursa geliyorum. Çok memnunum, 3 yıldır geliyorum. Güzel eserler de meydana çıkarıyoruz. Geçen yılsonunda sergimiz vardı, talep edenler oldu, isteyenler tablolarını sattılar. Ben henüz satmadım ve satmayı düşünmüyorum. Çünkü yaptığım eserler benim için çok kıymetli oluyor, onun için satmayı düşünmüyorum. Ama ileride belki çoğaltırsam satabilirim” şeklinde konuştu.

Kursta Tuğba öğretmenden 3 yıldır eğitim aldığını kaydeden Sevgi Yılmaz, “Resim yapmak çok güzel bir şey bence. Boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Evde de zaman zaman resim yapıyorum, kursta da arkadaş ve öğretmenimizle birlikteyiz. Haftada iki gün geliyoruz. Burada daha güzel vakit geçiyor. Hem arkadaşla sohbet ediyoruz ve ortaya güzel şeyler çıkarıyoruz” dedi.