Sinoplu çocukların dilekleri gerçek olacak

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen “Bir dilek bir mutluluk” isimli proje ile Sinoplu çocuklar yılbaşı dileklerine kavuşuyor.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi bu yılda Uğur Mumcu Meydanı’nda kurulan dilek kutusuna yeni yıl dileklerini yazan çocuklara hediyelerini ulaştıracak. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen projede Uğur Mumcu Meydanı’nda bulunan çam ağacının altına yerleştirilen dilek kutusuna, yılbaşı isteklerini yazan çocuklar, düzenlenecek organizasyonla dileklerine kavuşacak. Önceki yıllarda da düzenlenen “Bir Dilek de Sen Tut” projesi ile Uğur Mumcu Meydanı’nda kurulan dilek kutusuna yeni yıl dileklerini atan yüzlerce çocuk, duyarlı Sinop halkının destekleri ile dileklerine kavuşmuştu. Büyük ses getiren bu anlamlı proje bu yılda Sinoplu çocukların dileklerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Gençlik meclisi üyeleri bazı isteklerde iletişim bilgilerinin bulunmaması nedeniyle, istek sahiplerine ulaşamadıklarını belirterek, isteklerini kağıtlara yazarak dilek kutusuna atan çocukların muhakkak iletişim bilgilerini de eklemelerini istedi. Türkiye’de ilk defa böyle bir uygulamanın Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirildiğinin altını çizen meclis üyeleri, bu projeye destek olan herkese teşekkür etti.