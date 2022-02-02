Sinoplu çift ’özel tarihi’ fırsat bildi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 02.02.2022 tarihinde saat 14.00’te makamında yılın ilk nikahını kıydı.

Sinoplu çift Bülent Körekşi ve Gökçe Birinci ise bu özel tarihi fırsat bildi. Konu ile ilgili nikah merasimi öncesi açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Bu yılın kıydığım ilk nikah. Bugün anlamlı bir gün. Bugün 2022 yılının 2. Ayının 2.günü saat 14.00. Arkadaşlar öyle denk getirmişler. Bugünün ayrı bir özelliği daha var. Aynı zamanda gelin hanımın da doğum günü. Gelin hanım için bu iki olayın üst üste gelmesi çok anlamlı. Ama burada damat bey daha avantajlı. Evlilik yıl dönümü hediye ile doğum günü hediyesini tek sefere çıkartacak gibi. Bu anlamlı günde genç arkadaşlarımızın ömür boyu sürecek olan mutluluklarının ilk gününde beraberiz. Ben şimdiden onları kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gelin Gökçe Birinci ise, “Hep televizyonlardan izliyordum özel tarihlerde evlenenler çiftleri ve buna çok heves etmiştim. Eşim de denk getirdi. Hem bugün doğum günüm. Hem de böyle bir günde evlendiğim için daha çok mutluyum. Mutluluğumuz daim olsun diyorum. 02.02.2022 tarihi özel bir tarih. Hem de sağ olsun başkanımız ve memurlarımız bizi kırmadılar saat 14.00 olarak randevu ayarladılar. Herkese çok teşekkür ederim. İstediğim her şey oldu" diye konuştu.