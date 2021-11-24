Sinoplu balıkçılara 60 tane pinger dağıtıldı

“Karadeniz’deki Deniz Memelilerinin Korunması için AB-Türkiye Sivil Toplum İşbirliğinin Güçlendirilmesi (ConCeta) Projesi" kapsamında, Sinoplu balıkçılara 60 adet pinger dağıtıldı.

Bir restoranda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Proje Genel Koordinatörü Ümit Aydın, "Conceta projesiyle; Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Denizi’nde yaşayan deniz memelileri türlerinin yönetimi için sivil toplum kuruluşları (STK) arasında Türkiye, Romanya, Almanya ve Danimarka’daki AB politikaları ve mevzuatı uyarınca güçlü, derin ve sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu geliştirilmesine yönelik, bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların transferi ile güçlü, derin ve ikili alışverişler ile sürdürülebilir iş birliği geliştirmek ve artırmak için Karadeniz’de yaşayan deniz memelilerinin korunması ve balıkçılık üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmalar, yapmaktadır. Projeyle, kıyı balıkçılarının avlanmak için denize attıkları ağlara takılarak hem kendi canlarını kaybeden yunusları kurtarmak hem de zaten zor şartlar altında geçinen balıkçıların ağlarının parçalanması suretiyle uğradıkları ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla Romanya, Almaya ve Türkiye’den uzmanlardan oluşan bir ekiple, sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri, araştırmalar, uygulamalar ve deneysel çalışmalar yapılarak geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda Akustik çaydırıcı diye tabir edilen ses sistemleri balıkçı ağlarına takılarak yunusların ağlara yaklaşımlarına engel olabilecek bu cihazlar, Karadeniz’deki deniz memelilerinin davranış biçimlerine uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntem halen dünya genelinde geliştirilmekte olduğundan, biz de dünya ile eş zamanlı olarak Karadeniz’de yaşayan ve besin zincirinin önemli bir halkası olan deniz memelilerinin eko sistem içerisindeki yerlerinin korunmasına ve geleneksel yöntemlerle balıkçılık yapan dar gelirli kıyı balıkçıların uğradıkları ekonomik zararı en aza indirerek sürdürülebilir eko sistem için bu olumsuz döngünün, kırılması çalışmalarına devam etmekteyiz. Bu nedenle Almanya’dan ithal ettiğimiz 60 adet PAL (Pinger; akustik çaydırıcı) cihazlarının kıyı balıkçılarına dağıtımı için bir araya gelindi ve cihazlarla ilgili bilgiler aktarıldı. Balıkçılara bu cihazlarla yapılan avcılık sonuçlarının değerlendirilebilmesi için formlar dağıtıldı ve yaklaşık 5 ay sürecek olan deneysel çalışmalar bu toplantı ile başlatılmış oldu. Bu toplantı sonrası, Sinop ve Karadeniz kıyı balıkçılığı sorunlarının çözümü, koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Deniz memelilerinin (Yunuslar) yaşatılması ve korunması adına önemli kazanımlar elde edilmesi hedeflenmiştir” dedi.

Gerçekleşen toplantıya Proje Genel Koordinatörü Ümit Aydın’ın yanı sıra, Su Ürünleri Mühendisi Prof. Sabri Bilgin, Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer ve balıkçılar katıldı.

Proje; Sinop S.S.Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi insiyatifinde, Sinop Valiliği, İl Özel İdaresi, Sinop Üniversitesi, Romanya MareNostrum derneği ve Almanya Tunien Üniversitesi uzmanlarınca hazırlandı.