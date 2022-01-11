Son Dakika
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç: “Muş’u çok verimli bir coğrafyaya dönüştürmek için canla başla çalışacağız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.
Sinopale 8 pandemi nedeniyle online gösterim sunuyor
SİNOP(İHA) – Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından, Sinop Belediyesi ve Sinop halkının iş birliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Sinopale Uluslararası Sinop Bienali, pandemi nedeniyle online gösterimle devam ediyor.
SİNOP 11.01.2022, 14:26
SİNOP(İHA) – Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından, Sinop Belediyesi ve Sinop halkının iş birliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Sinopale Uluslararası Sinop Bienali, pandemi nedeniyle online gösterimle devam ediyor.
Bu yılın teması “İleri Dönüşüm” olarak belirlenen Bienal, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak devam ediyor. Sinop Belediyesi’nden yapılan duyuruda Uluslararası Sinop Bienali Sinopale 8’in, Ocak ayı boyunca her Çarşamba saat 20.00’de Sinopale web sayfası üzerinden çevrimiçi gerçekleştirileceği belirtildi. Çevrimiçi buluşmaların, sohbetlerin ve video gösterimlerinin haziran ayına kadar devam edeceği bildirildi.