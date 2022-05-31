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Sinop’a yeni emniyet müdürü

Sinop’a yeni atanan İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner oldu. Çetiner, ilk olarak Vali Karaömeroğlu’nu ziyaret etti.

SİNOP 31.05.2022, 17:49
Sinop’a yeni emniyet müdürü

Sinop’a yeni atanan İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner oldu. Çetiner, ilk olarak Vali Karaömeroğlu’nu ziyaret etti.

Eski Emniyet Müdürü Cahit Şahin’in Bağdat’a görevlendirme ile gitmesinin ardından kente, EGM Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner atandı. Çetiner, ilk olarak Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Vali Karaömeroğlu, yeni atanan Emniyet Müdürü’ne ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

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