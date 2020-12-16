Sinop’a sis çöktü, kartpostallık görüntü ortaya çıktı

Sinop’ta sabah saatlerinde aniden bastıran sis, şehri adeta yuttu. Sis altında kalan yerlerde seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’nin en kuzeyi olan Sinop’ta şehir merkezinin üzerini sis bulutu kapladı. Sabah saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Görsel bir şölen oluşturan sis bulutları drone ile havadan görüntülendi.