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Sinop’a Orman Bölge Müdürlüğü müjdesi

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla Sinop’a yeniden Orman Bölge Müdürlüğü açılma kararı verilmiş oldu” dedi.

SİNOP 22.01.2021, 12:56
Sinop’a Orman Bölge Müdürlüğü müjdesi

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla Sinop’a yeniden Orman Bölge Müdürlüğü açılma kararı verilmiş oldu” dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Burada gazetecilerle buluşan Milletvekili Nazım Maviş, Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel ile istişarede bulundu. Cemiyetin yeni binasının hayırlı olmasını dileyen Maviş, Başkan Demirel’e kurulması planlanan Basın Müzesi için elinden gelen desteği vereceğini dile getirdi.

Sinop için önemli bir haber de veren Maviş öncesinde devam eden projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Sinop Şehir Stadyumumuz hızla yükseliyor. Tamamlanmak üzere. Cezaevi restorasyonumuz devam ediyor. Aynı zamanda cezaevimizin etrafındaki surları da restorasyon kapsamına aldırdık. TOKİ konutlarımız ihale aşamasına geldi. Meydan projemiz ihale aşamasına geldi. Çevre yolumuzla ilgili güzel gelişmeler var. Daha birçok yaptık. Cuma günü hayırlı bir gün ve Sinop içinde hayırlı bir haberi paylaşacağız.”

Uzun zamandı uğraşılan bir meseleyi daha çözüme kavuşturduklarını belirten Nazım Maviş, “Dün AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda İl Başkanımızın gündeme getirmesiyle ve Cumhurbaşkanımızın gündeme gelen konuyla ilgili verdiği talimatla Sinop’a Orman Bölge Müdürlüğü yeniden açılma kararı verilmiş oldu. Sinop hepinizin bildiği gibi bir orman kenti. Dolayısıyla bu orman kentinin 471 köyünün 464’ü de orman köyü. Bu açıdan bakıldığında Sinop’umuz için çok önemli bir katma değer oluşturacak. Sinop’umuzun orman köylüsü için çok önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.

Müdürlüğün açılışını Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yapmak üzere sözleştiklerini belirten Milletvekili Maviş, “Sinop’umuzda üretilen orman emvalinden elde edilen kar Sinop’ta kalacak. Sinoplu hemşehrimiz Dikmen’in bir köyünden kalkarak Kastamonu’da işini yapması ortadan kalkacak. Gerçekten ilimiz için bir ve beraber olursak inanın bereketli oluyor. Dün itibarıyla Cumhurbaşkanımız, ‘Bu konu bitmiştir. Sinop’a hayırlı uğurlu olsun’ demiştir. Orman bakanımızla da görüştük İnşallah Müdürlüğümüzün tabelasını da Bekir Pakdemirli ile birlikte takmak üzere anlaştık” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği kararla 2011 yılında Orman Bölge Müdürlüğü’nü kaybeden Sinop tekrar buna kavuşmuş olacak. Bu konuda söz alan AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun’da verilen bu kararın Sinop için hayırlı olmasını diledi. Uzun zamandır talep edilen bir konunun bu şekilde çözülmesinde ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yapılan ziyarette Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Sinop’u ziyaret ederek çevre yolu ile ilgili çalışmaları olacağı da duyuruldu. Milletvekili Maviş’e Sinop surlarının bir fotoğrafının hediye edilmesiyle ziyaret son buldu.
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