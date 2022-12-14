Sinop’a mevsimin ilk karı düştü

Sinop’a mevsimin ilk karı yağdı. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sinop’ta hava sıcaklığının hissedilebilir şekilde düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Beyaz örtüye bürünen Sinop havadan görüntülendi. Sinop’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bin 365 metre rakımlı Dranaz Dağı yoğun sis eşliğinde beyaz örtüyle kaplandı. Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat’ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca Sinop Valiliği, vatandaşları olumsuz yol koşullarında dikkatli ve duyarlı olmaları, kışlık kar lastiği ve zincir kullanmaları, trafik işaret ve levhalarına dikkat ederek güvenli yolculuk yapmaları gerektiği duyurusu yaptı.