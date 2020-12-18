Sinop’a Kırgız gelin

Sinop’ta bir kurumda işçi olarak çalışan Bülent Yaman ile Kırgızistanlı Aıda Uralıeva, dünyevine girdi. Yaman’a aşık olan Kırgızistanlı Aıda Uralıeva, Müslümanlığı seçti.

Sinoplu Bülent Yaman(43) tatilde tanıştığı Kırgızistanlı Aıda Uralıeva(33)ile, Sinop Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Geçen yaz tatili için Antalya’ya giden bir çocuk babası Bülent Yaman kaldığı otelde resepsiyon amiri olarak çalışan bir çocuk annesi Aıda Uralıeva ile tanıştı. Bir süre arkadaş olarak konuşan çift daha sonra evlenmeye karar verdi. Bunun üzerine Bülent Yaman, Kırgızistan’a giderek Uralıeva’nın ailesi tanıştı. Evlenmeye karar veren çift Sinop Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Ciftin nikâh şahitliğini eski Sinop Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Adnan Menderes Dümen yaptı.

Nikah sonrası açıklamalarda bulunan gelin Uralıeva, "Ben birkaç senedir Antalya da bir otelde çalışıyordum. Bülent de Antalya’ya tatile gelmiş, orada tanıştık. Evlenmek hiç aklımda yoktu, çalışıp memlekete dönecektim ama nasip böyleymiş. Çok mutluyum” dedi.

Damat Bülent yaman ise, "Antalya’ya tatil için gitmiştim. Kendisi otelde resepsiyon amiriydi hem de İngilizce, Rusça tercümanlık yapıyordu. Kendisinden çok etkilendim ve tanıştık. Uzun süre konuştuktan sonra hayatlarımızı birleştirmeye karar verdik. Mutluyum" diye konuştu.