banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Sinop’a fırtına uyarısı

SİNOP (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sinop çevresi ve Doğu Karadeniz geneli için fırtına uyarısı yapıldı.

SİNOP 22.07.2021, 12:31
Sinop’a fırtına uyarısı
banner502

SİNOP (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sinop çevresi ve Doğu Karadeniz geneli için fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “22 Temmuz günü öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra ise Doğu Karadeniz genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın 23 Temmuz günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denildi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501