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Sinop’a fırtına uyarısı
SİNOP (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sinop çevresi ve Doğu Karadeniz geneli için fırtına uyarısı yapıldı.
SİNOP 22.07.2021, 12:31
SİNOP (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sinop çevresi ve Doğu Karadeniz geneli için fırtına uyarısı yapıldı.Yapılan uyarıda, “22 Temmuz günü öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra ise Doğu Karadeniz genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın 23 Temmuz günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denildi.