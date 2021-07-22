Sinop’a fırtına uyarısı

SİNOP (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sinop çevresi ve Doğu Karadeniz geneli için fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “22 Temmuz günü öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra ise Doğu Karadeniz genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın 23 Temmuz günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denildi.