Sinop’a 91 yeni doktor ataması

Sağlık Bakanlığı tarafından eylül ayında Sinop ve ilçelerine 74 pratisyen hekim ve 17’si uzman doktor olmak üzere toplam 91 yeni doktor ataması yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından eylül ayında çekilecek 106. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasında illere tanınacak doktor kontenjanları belli oldu. Sinop ve ilçelerine 74 pratisyen hekim ve 17 uzman doktor olmak üzere toplam 91 yeni doktor atamasının yapılacağı bildirildi.

Doktor atamalarına ilişkin detayları paylaşan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ataması yapılan hekimlerin Eylül ayında görevlerine başlayacaklarını kaydetti. Maviş, kura ile Sinop ve ilçelerinde 74 pratisyen hekimin göreve başlayacağını, bununla birlikte 2 aile hekimi, 4 iç hastalıkları uzmanı, 2 çocuk hastalıkları uzmanı, 1 çocuk cerrahisi, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 çocuk psikiyatristi, 1 üroloji uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 1 enfeksiyon hastalıkları uzmanı, 1 fizik tedavi uzmanı, 1 göğüs hastalıkları uzmanı ve 1 kadın doğum uzmanı atamasının yapılacağını belirtti.