Sinop’a 5 uzman doktor atandı

Sağlık Bakanlığınca yapılan 101. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Sinop ve ilçelerine 5 uzman doktor atandı.

Buna göre; Sinop Atatürk Devlet Hastanesine 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine 1 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, Gerze Devlet Hastanesine 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Durağan Devlet Hastanesine ise 1 pratisyen doktorun ataması yapıldı.