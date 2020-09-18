Sinop Valisi Karaömeroğlu: “Bazı ilçelerde sorunlarımız var”

Sinop Valisi Karaömeroğlu, “Şu anda Sinop olarak sahil bandımız genelde iyi. Bazı ilçelerde sorunlarımız var. Bundan sonra denetimlerimizi sıkıntılı ilçelerde yapacağız” dedi.

Vali Erol Karaömeroğlu kentte Kovid-19 vakalarının kontrol altında olduğunu belirterek, "Vaka artışı olursa, tabii ki vakanın durumuna göre önlemimizi alırız. Vakanın artış hızına göre bakacağız. Sinop olarak sahil bandımız genelde iyi. Bazı ilçelerde sorunlarımız var. Bundan sonra denetimlerimizi de sıkıntılı olan ilçelerde yapacağız. Bıkmadan yorulmadan vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve maske konusunda bilinçlendirmeye ve denetimlere devam edeceğiz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yoğun bakım doluluk oranını da değerlendiren Vali Karaömeroğlu, “Yoğun bakım doluluk oranımız sadece Kovid-19 hastaları olarak düşünmeyin, normal hastalarla beraber yüzde 40 civarlarında. Yani biz Türkiye’de yatak sayısı yoğun bakım hasta sayısı açısından iyi durumdayız. Vaka sayıları açısından Türkiye de en iyi yirmi il arasındayız” şeklinde konuştu.

İlde karantina tedbirlerine uymayan 3 kişiyi yurda yerleştirdiklerini açıklayan Vali Karaömeroğlu, “Karantina tedbirlerine uymayan 3 kişi var. Biz de karantina tedbirlerine aykırı hareket eden 3 kişiyi yurda yerleştirdik. Karantina bölgesi olarak biri burada biri Boyabat ilçemizde olmak üzere iki yurt belirledik. Buralara sadece izolasyona aykırı hareket yapanlar ve inşaatlarda çalışan evi olmayan mekanı adresi olmayan korona hastası insanları yerleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.