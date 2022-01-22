Sinop Valiliği’nden peş peşe uyarılar

Karadeniz Bölgesi’nde yapılan son değerlendirmelere göre Sinop ve çevresinde yoğun kar yağışı ve buzlanmalar beklendiği belirtildi. Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından Sinop Valiliği de seyahat edecekler için peş peşe uyarılar yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün orta ve uzun vadeli tahminlerine göre 21-27 Ocak tarihleri arasında yurdun tamamında yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları beklendiği ifade edildi. Yapılan uyarıların ardından Sinop Valiliği harekete geçerek peş peşe tedbir uyarısı paylaştı. Yapılan uyarılarda aracıyla seyahate çıkacak vatandaşların kış lastiği, zincir, çekme halatı gibi ekipmanların mutlaka araçlarında bulunması gerektiği ifade edildi. Ayrıca uyarılarda, “Vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce seyahat güzergâhları hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü Alo 159 hattından veya KGM web sayfasından ’Güzergah Analizi’ programını takip ederek en uygun güzergahı ve alternatif yolları sorgulayarak yol seçimi yapması önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.