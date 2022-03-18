Sinop Valiliği’nden ’kar tatili’ açıklaması

Sinop’ta etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm eğitim öğretim birimlerinde 1 gün kar tatili ilan edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile, engelli ve 10 yaşından küçük çocuklu kadın çalışanlara idari izin verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimizde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan hamile, engelli ve 10 yaş altında çocuğu olan kadın kamu çalışanlarımız 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.