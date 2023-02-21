Sinop Üniversitesi’nde uygulamalı dersler yüz yüze yapılacak

Sinop Üniversitesi, deprem nedeniyle ertelenen bahar yarıyılına 27 Şubat’ta ve uygulamalı olarak işlenen dersler yüz yüze olacak şekilde başlayacak. Uzaktan eğitim uygulaması nisan ayında yeniden değerlendirilecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Yüksek Öğretim Kurumu’nca (YÖK), üniversitelerde bahar yarıyılı başlama tarihi ertelendi. Sinop Üniversitesi Senatosu tarafından 20 Şubat’ta alınan karara göre, 27 Şubat’ta başlayacak olan bahar döneminde, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yabancı dil hazırlık sınıfları ile pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak. Ancak işletmelerde uygulamalı olarak işlenen dersler yüz yüze yapılacak.

Sinop Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, hangi uygulamalı derslerin yüz yüze yapılacağının akademik birimlerce ilan edileceği belirtildi. Öğretmenlik formasyonu alan öğrenciler için öğretmenlik uygulaması derslerinin yüz yüze yapılacağı, uzaktan öğretim uygulamasının ise Nisan ayı başında mevcut şartlar çerçevesinde yeniden değerlendirileceği vurgulandı.

Kaydını dondurmak isteyen ve özel durumda olan öğrencilerin başvuruları ise 20 Mart 2023 tarihine kadar alınabilecek.