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Sinop Üniversitesi bölge birincisi oldu

Sinop Üniversitesi, pandemiye rağmen 2021 yılında da bilim üretme faaliyetlerine kararlılıkla devam ederek başarılı bir yılı daha geride bıraktı.

SİNOP 14.01.2022, 12:09
Sinop Üniversitesi bölge birincisi oldu

Sinop Üniversitesi, pandemiye rağmen 2021 yılında da bilim üretme faaliyetlerine kararlılıkla devam ederek başarılı bir yılı daha geride bıraktı.

Web of Science verilerine göre, nitelikli bilimsel yayın faaliyetleriyle Türkiye ortalamasının üstünde bir başarı elde eden Sinop Üniversitesi, 8 farklı kategoride Karadeniz Bölgesi’nin birincisi oldu.

Dünya bilim camiasının en güvenilir ve prestijli veri tabanı olarak kabul gören Web of Science’ın 2021 verilerine göre önceki yıllarda elde ettiği başarıları katlayarak sürdüren Sinop Üniversitesi, Web of Science veri tabanına kayıtlı 262 bilimsel yayının niteliği ile Türkiye’deki pek çok köklü üniversitenin önüne geçerken, Karadeniz Bölgesi’ndeki 21 üniversite arasında yüzde 33,59 atıf oranıyla birinci sıraya yükseldi.

Sinop Üniversitesi, Atıf Etkisi, Ortalama Yüzdelik ve JNCI gibi atıf ölçüsü göstergelerine göre de Karadeniz Bölgesi’nin birincisi oldu. Akademisyenlerin yayınlarına yapılan atıf oranları bakımından bölgesinde öne çıkan Sinop Üniversitesi, Uluslararası İşbirliği kategorisinde de oransal olarak Karadeniz Bölgesi’nin en nitelikli üniversitesi olmayı başardı.

Sinop Üniversitesi, 2017 ile 2021 yılları arasındaki bilimsel yayınlarına ait CNCI ve JNCI gibi atıf etki puanlarıyla da Türkiye ve Dünya ortalamasının üzerinde bir başarı elde etti. 2017 ile 2021 yılları arasında toplam yayın ve çeyreklik sınıfındaki yayın sayılarıyla da nitelik bakımından önemli bir başarı ortaya koyan üniversite, özellikle Q1 düzeyde yaptığı yayın sayılarıyla pek çok köklü üniversitenin önüne geçti. Sinop Üniversitesi, üretilen yayınların çeyreklik yüzdeleri bakımından, Q1 düzeyde yaptığı yayınlarla da bölgesinin lider üniversitesi olmayı başardı.

Sıralamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi’nin araştırma yetkinlikleri ve nitelikli bilimsel yayınlarıyla Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Sinop Üniversitesi’nin başarısına katkı sunan akademisyenlerimize teşekkür eden Rektör Dalgın, “Sinop Üniversitesi olarak, gelecek vizyonumuz çerçevesinde akademik başarımızı her geçen gün sürdürülebilir şekilde yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

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