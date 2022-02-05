Sinop-Samsun karayolunda 200 metrelik istinat duvarı yıkıldı

Sinop-Samsun karayolunda yaklaşık 200 metre boyunca istinat duvarı yıkıldı.

Yaklaşık 200 metre boyunca karayoluna düşen kaya parçaları, beton bariyer konularak yol güvenliği sağlandı.

Sinop-Samsun karayolunda, meydana gelen heyelan ile yoldaki istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi ile trafik tek şeride düşürüldü. Demirciköy Tüneli’nden itibaren Samsun yönünde 200 metre boyunca yol üzerine yıkılan kaya parçaları nedeniyle ekipler beton bariyerle önlem aldı.