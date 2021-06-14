Sinop protokolü ve askerlerden kan bağışı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve 182 jandarma personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Sinop Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğiyle "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" dolayısıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi. Vali Karaömeroğlu ve Başkan Barış Ayhan, İskele Meydanı’nda konuşlandırılan Kızılay Gezici Kan Bağışı İstasyonu’na gelerek kan bağışı yaptı.

Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Vali Karaömeroğlu, kendilerinin de ailecek Kızılay’ın gönüllü bağışçıları arasında olduğunu söyledi. Vali Karaömeroğlu, "Kızılay başkanlığımızla pandemi nedeniyle azalan stoklarımızı tamamlamak için bir seferberlik başlattık. Biz de valilik ve tüm kurumlarımızla beraber gönüllü kan vermemek için buradayız. Bende şahsen ailece Kızılayımızın gönüllü bağışçılarındanım. Düzenli kan veren bir insanım. Bugün de Kızılayımızın yanında olmak istedik" dedi.

182 jandarma personeli kan bağışında bulundu

Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıldönümü nedeniyle de 182 jandarma personeli kan bağışında bulundu. Jandarma Teşkilatı’na ortaya koydukları duyarlı davranıştan ötürü teşekkür eden Karaömeroğlu, "Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelimiz duyarlı bir davranış ortaya koyarak kan bağışında bulundular. Kendilerini tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Kızılay Sinop Şubesi’nce Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı’ya teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra jandarma personelleri ateşleri ölçüldükten sonra kan bağışında bulunmak için form doldurdu ve kan verdi.