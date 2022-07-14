Sinop protokolü, 15 Temmuz filmini oyuncusuyla birlikte izledi

Sinop’ta 15 Temmuz darbe girişimi konulu ‘15/07 Şafak Vakti’ adlı film gösterimi düzenlendi. Gösterine oyuncu Emre Özcan da katıldı.

15 Temmuz etkinliklerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği ‘15/07 Şafak Vakti’ adlı film Sinop Kültür Merkezi’nde gösterime sunuldu. Gösterime Sinop protokolü, kamu kurum çalışanları ve ailelerinin yanı sıra filmin oyuncusu Emre Özcan katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, “15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümünde valiliğimizce düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında sizlere 15/07 Şafak Vakti adlı sinema filmini sunmuş bulunuyoruz. Ayrıca bu destansı filmin oyuncusu Emre Özcan aramızda, kendilerine de teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Ardından program filmin gösterimiyle devam etti.