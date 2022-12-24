Sinop OSB yeni yatırımcılarını bekliyor

Önceki yıllarda yapılan yatırımlarla yüzde yüz doluluk oranına ulaşan ve genişleme çalışmalarına başlayan Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB), imara açılacak yeni sahasında yeni yatırımcılarını bekliyor.

Mevcuttaki 65 parselin tamamının dolu olduğu Sinop OSB için genişleme sahası çalışmaları yapılıyor. 800 dönümlük yeni alanın imara açılacağı bölgede alınan ön başvuruların dışında, yaklaşık 500 dönümlük boş alan yeni yatırımcıları bekliyor.

Sinop OSB’de yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını ve geçen aylarda genişleme çalışmalarına başlandığını kaydeden Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salim Akbaş, “Geçtiğimiz aylarda Sinop OSB genişleme sahasıyla ilgili karar aldı. 800 dönümlük bir alan OSB’de genişleme sahası olarak imara açılacak. Bununla ilgili jeolojik ve harita çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmalarla beraber oluşacak yeni yatırımcılardan ön talepleri alındı. Şu ana kadar yeni açılacak bölüme 9 firma yaklaşık 135 dönümlük alan için talepte bulundu. Elimizde 600 dönümün imara açılacağını düşünürsek yaklaşık 465 dönümlük daha alan yatırımcı bekliyor” diye konuştu.

Sinop’un kalkınma projesinde öncelikli alan olduğuna değinen Akbaş, “Bugüne kadar bize gelip yer istiyoruz diyen yatırımcılara yeni alanda yer verme imkânımız olacak. Çünkü Sinop kalkınmada öncelikli yörede 5. dereceden teşvik alıyor, bu OSB içinde yapıldığında da en üst seviye olan 6. dereceden teşvik alıyor. Bu da demektir ki birçok yatırımcı için cazibe merkezi olan bir alan” şeklinde konuştu.

Daha önce yer bulamayan yatırımcılara çağrıda bulunan Akbaş, “Genişleme kararı alınmadan önce bizleri ziyaret edip ‘OSB’de yeriniz yok, o nedenle gelemiyoruz’ diyen tüm arkadaşlara çağrı olsun, bence bu çağrıdan sonra tekrar taleplerini güncelleyip isteklerini bize aktarabilirler. Biz de Sinop TSO olarak bizim üzerimizden yapacağımız hizmet ve destek varsa kendilerine destek olma noktasında her zaman hazırız. Sinop’a tüm yatırımcıları bekliyoruz” dedi.