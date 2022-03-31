Sinop Meydan Projesi kazısında tarihi mezar çıktı

Sinop’ta kent merkezinde yapılan kazılarda tarihi mezar ortaya çıktı. Meydan Projesi için yapılan esnaf çarşısı bitişiğinde bulunan mezar, müze uzmanları tarafından inceleniyor.

Sinop’ta TOKİ tarafından yürütülen Meydan Projesi çerçevesinde yapımı devam eden esnaf çarşısının çevre düzenleme işleri sırasında, elektrik dağıtım şirketi tarafından trafo yenileme işlemi için kazı yapıldı. Kazı çalışmasında tarihi bir mezar bulan görevliler, durumu yetkililere haber verdi. Alanın etrafı kapatılarak müze uzmanları denetiminde kazı ekibi tarafından bölgede ‘kurtarma kazısı’ başlatıldı.

“Taşınacak ya da yerinde muhafaza edilecektir”

Bulunan mezarın akıbeti ile ilgili Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı bekleniyor. Konu ile ilgili Sinop Kültür ve Turizm İl Müdür V. Metin Süren, gelecek karara göre bulunan mezarın taşınacağı ya da bulunduğu yerde muhafaza edileceğini söyledi. Süren, yaptığı basın açıklamasında, “Çarşının çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde şantiye alanındaki mevcut trafonun yerinin değiştirilerek daha düşük bir kod seviyesine indirilmesi çalışmaları esnasında ortaya çıkan mezarlar ile ilgili bilgi ve belgeler koruma kuruluna iletilmiş, kurulun 23.02.2022 tarih ve 8312 sayılı kararı ile bahse konu yerde yapılması gereken kurtarma kazısı müze uzmanları denetiminde kazı ekibi tarafından yürütülmekte olup, ortaya çıkartılan mezarlarla ilgili olarak Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına göre ya bulunduğu yerden taşınacak ya da yerinde muhafaza edilecektir” dedi.