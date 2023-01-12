Sinop Merkez Kapalı Spor Salonu hizmetlerini sürdürüyor

Sinop’un en büyük spor kompleksi olarak hizmet veren 2 bin 500 seyirci kapasiteli Merkez Kapalı Spor Salonu’nda açılan kurslara öğrencilerin mesafe engeli, ücretsiz servis imkanı ile ortadan kaldırıldı.

Sinop’un Korucuk mevkisinde 2020 yılında açılan ve 14 bin metrekare alana sahip Merkez Kapalı Spor Salonu, kapasitesi ve barındırdığı spor branşlarına yönelik salonlarıyla kentte en büyük kapalı spor kompleksi olarak hizmetini sürdürüyor. Bölge ve Türkiye şampiyonalarının da oynandığı kompleks, 2 bin 500 seyirci kapasitesi barındırıyor.

2 bin 500 seyircili ve toplam 6 tane büyük salonu olan bir tesis olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, “Sinop’un geleceği ve gelişimiyle ilgili, şehrin dışında olmasından dolayı ulaşımda biraz sıkıntı var. Ama zamanla bu yerleşim ile beraber değişebilir. Bunun için burada bizim kurumumuza bağlı 31 tane antrenörümüz ve yetmeyen branşlara da 8 tane destekli branş çalışanı uzman hocalarımızla beraber öğrencilerimize, oradaki basketbol, voleybol, hentbol, güreş, jimnastik, judo, karate, tekvando gibi dallarda, hem grup takım sporlarında hem de fenni sporlarda eğitim yapılmaktadır. Ayrıca halkımızı da açık, eğer saatleri müsaitse gelip orada kendileri ekip kurarak her zaman orayı kullanabilirler” diye konuştu.

Ücretsiz servis ile katılımlar çoğaldı

Kalyon, salona gitme imkanı olmayan öğrenciler için hizmete sunulan ücretsiz servis imkanı ile açılan kurslara öğrencilerin daha fazla talep gösterdiğini belirtti. Kalyon, “Saat 16.00’dan sonra antrenmanlar bitene kadar ücretsiz servis koyduk. Ücretini tamamen bakanlığımız ödüyor. Belli güzergahlardan taşıma yapıyoruz. İlk başlarda branş katılımları 3-5 iken biz bu servisi koyduktan sonra 50-100’e kadar çıktı, biz de bundan çok memnunuz” şeklinde konuştu.