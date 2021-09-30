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Sinop limanına demirlediler
Karadeniz’de etkili olan kötü hava şartları balık avcılığını olumsuz etkiliyor.
SİNOP 30.09.2021, 16:52
Karadeniz’de etkili olan kötü hava şartları balık avcılığını olumsuz etkiliyor.
Karadeniz’de kötü hava koşulları nedeniyle çok sayıda balıkçı, tekneleriyle, Sinop Limanı’na sığınarak av mesaisine ara verdi.
Türkiye’nin farklı illerinden avlanmak için Sinop açıklarına ağ atan balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneleriyle Sinop Limanı’na yaklaştı.
Balıkçı teknelerinin hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar denize açılması bekleniyor.