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Sinop Küçük Sanayi’de asfalt çalışması

Sinop’ta Küçük Sanayi Sitesi’nde tahrip kazı çalışmaları nedeniyle tahrip olan bölgeler yeniden asfaltlanıyor.

SİNOP 17.06.2022, 16:25
Sinop Küçük Sanayi’de asfalt çalışması

Sinop’ta Küçük Sanayi Sitesi’nde tahrip kazı çalışmaları nedeniyle tahrip olan bölgeler yeniden asfaltlanıyor.

Sinop Belediyesi sorumluluk bölgesindeki Küçük Sanayi Sitesi içerisinde elektrik ve doğalgaz hattı çalışmaları nedeniyle yıpranan ve tahrip olan bölgelerde asfalt çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Barış Ayhan, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek ekiplerinden bilgiler aldı.

Çalışmaların hızla tamamlanması için aralıksız sürdüğünü dile getiren Başkan Ayhan, “Çalışma arkadaşlarımızca tespit edilen noktalarda asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Daha güzel bir Sinop için el birliğiyle çalışıyoruz” dedi.

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