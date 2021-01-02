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Sinop kısıtlamada sessizliğe büründü
SİNOP (İHA) – Sinop korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.
SİNOP 02.01.2021, 15:43
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SİNOP (İHA) – Sinop korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.Sinoplu vatandalar evlerinde kalarak kısıtlamaya uydu. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddeler en yalın halleriyle dikkati çekti. Yaya ve araçlar olmayınca sokaklar sokak canlarına kaldı. Kış mevsiminde bir yaz gününü yaşandığı bugünlerde Sinoplular şehri ve doğayı evlerinde izlemekle yetindiler. Sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan iş yerleri dükkanlarını açarak evleri yakın olan vatandaşlara hizmet vermeye devam etti. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde kısıtlamaya dair denetimler yaparak kontrolü sağladı.
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