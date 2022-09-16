Sinop kestanesi tezgahlarda yerini alırken, çiğ kestane kilosu 100 lira, kebabı ise 120 gramı 25 liradan satılıyor.

Kent merkezinde seyyar tezgahta kestane kebabı satan Seçkin Demirbaş, vatandaşların kavrulmuş kestaneyi gramla aldığını belirterek, kestane kebabının 100 gramının 25 lira olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kestane satıcısı Seçkin Demirbaş, “Kestane hasadımız başladı. 2022 kış sezonu da açıldı. Bu süreçte Aşıklar sahili girişinde kestane satışımızı yapıyoruz. Kestane fiyatları bu sene biraz yüksek. Geçen seneye kıyasladığımız zaman bayağı bir fark var. Geçen sene 60-65 liraya aldığımız kestane 100 lira bandında ilerliyor. Kestane bol olursa fiyatlar düşer muhakkak. Yalnız kestane bu şekilde az giderse fiyatlar daha da çıkabilir. Biz de bunu kavurma usulü olarak satıyoruz. Porsiyonunu 25 liraya satıyoruz. 1 porsiyona da 120-125 gram kadar geliyor. Çiğ halini biz 100 liradan alıyoruz. Kavurduğumuz zaman da kilosu 200-250 lirayı buluyor” dedi.