Sinop Kent Meydanı’nda çalışmalar aralıksız sürüyor

Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında çalışmalar süratle devam ediyor.

50 bin 83 metrekare alanı kapsayan Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında kent merkezi adeta şantiyeye döndü. Tarihi surların gün yüzüne çıkacağı projede, Sinop Belediye binası, Özakman İşhanı, eski dispanser binası, eski konservatuvar binası, otopark alanı ve çay bahçelerinin yıkımı ardından hummalı çalışma sürüyor. Proje kapsamında İskele mevkiindeki kaldırımların yenileme çalışmalarına da başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, meydan projesi kapsamındaki çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi. Geçen günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiklerini belirten Maviş, görüşmede Kent Meydanı Projesi’yle ilgili gelinen son aşamayı da değerlendirdiklerini belirtti.