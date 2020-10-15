Sinop Kalesi’ne asansör projesi iptal

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, geçen yıl gündeme gelen Sinop Kalesi’ne asansör yapılmasıyla ilgili olan projenin iptal edildiğini açıkladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop Kalesi’nin belli bir bölümüne asansörle çıkılıp etrafı izlemekle ilgili hazırlanan projenin Sinop Kalesi’nin siluetini ve tarihi cezaevinin de hüviyetini değiştirdiği gerekçesiyle iptal edildiğini ifade etti.

Tosun yaptığı açıklamada, ”Avrupa Birliği projesi içerisinde Viyana firmasının hazırladığı projede, iki noktadan asansörle kaleye çıkılması ve kalenin üstündeki yolların gezilmesi proje içerisinde mevcut idi. Ancak bu asansörler çok yeni bir modern malzeme ile yapıldığı için Kalenin siluetini bozuyor. Bu nedenle bu asansörler projeden çıkartıldı. Yani asansörler kale suretini bozduğu için tarihi cezaevinin hüviyetini değiştirdiği için biz bu asansörleri projeden çıkardık ve bunlar yapılmayacak” dedi.